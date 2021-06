Esporte Colômbia busca nova vitória contra Venezuela A Colômbia estreou com vitória magra, por 1 a 0, sobre o Equador em Cuiabá e chega embalada para o jogo contra a Venezuela

Em busca da segunda vitória no Grupo B da Copa América, a Colômbia enfrenta a Venezuela nesta quinta-feira (17), às 18 horas, no Estádio Olímpico, em Goiânia. Essa será a segunda de sete partidas previstas para a praça esportiva goiana nesta competição continental.A Colômbia estreou com vitória magra, por 1 a 0, sobre o Equador em Cuiabá e chega embalada para o jog...