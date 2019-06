Esporte Colômbia bate Peru por 3 a 0 em Lima; Gómez e Derlis fazem Paraguai quebrar jejum A Colômbia vai integrar o Grupo B da Copa América. Encara a Argentina, Catar e Paraguai

Mesmo atuando no estádio Monumental de Lima, a Colômbia venceu o Peru por 3 a 0, neste domingo (9), em seu último amistoso de preparação para a Copa América. A seleção colombiana abriu o placar no primeiro tempo do duelo e depois balançou as redes por duas vezes na etapa final para conquistar o bom resultado fora de casa. A Colômbia já vinha embalada por uma out...