Esporte Coincidências com o rival marcam amistoso contra Racing

Adversário do Goiás neste sábado (6) , em amistoso na Serrinha, o Racing de Montevidéu é um clube tradicional do futebol uruguaio que completou cem anos em 2019. Também alviverde, o Racing foi fundado no dia 6 de abril, mesma data de aniversário do Goiás, 24 anos mais moço. Apesar da longa vida, o Cervejeiro, como é conhecido, ainda não foi campeão uruguaio da 1ª Div...