Esporte COI volta a cobrar o uso de máscaras por atletas "Entendemos a empolgação e lamentamos pelos atletas, mas infelizmente temos de manter as regras rígidas", disse o porta-voz do COI

Pelo segundo dia consecutivo, o COI (Comitê Olímpico Internacional) alertou para a obrigatoriedade do uso de máscaras e o distanciamento social, duas das mais importantes regras de prevenção à Covid-19 previstas para Tóquio-2020 —a última é a utilização do álcool em gel. No sábado, a cobrança veio em seguida à cerimônia de abertura, na sexta (23), quando membros de del...