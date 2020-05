Esporte COI estima arcar com R$ 4,74 bilhões por adiamento dos Jogos de Tóquio Competição foi adiada para 2021 devido à pandemia do novo coronavírus

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o alemão Thomas Bach, revelou nesta quinta-feira, após uma reunião por videoconferência do conselho executivo, que a entidade estima arcar com custos de até US$ 800 milhões (até R$ 4,74 bilhões) referente apenas à sua participação na organização dos Jogos de Tóquio-2020, que foram adiados deste ano para 2021 devido à pa...