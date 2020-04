Esporte COI e Tóquio divergem sobre responsabilidade com gastos por adiamento dos Jogos A imprensa japonesa estima que o adiamento, provocado pela pandemia do coronavírus, provocará uma despesa extra que pode varias entre US$ 2 bilhões e US$ 6 bilhões (aproximadamente entre R$ 10,6 bilhões e R$ 31,9 bilhões)

Os organizadores dos Jogos de Tóquio e o Comitê Olímpico Internacional (COI)discordaram abertamente sobre quem deve arcar com os custos adicionais provocados pelo adiamento do evento esportivo para 2021. O conflito ficou exposto nesta terça-feira, quando o porta-voz do Comitê Organizador da Olimpíada de Tóquio, Masa Takaya, revelou que o seu órgão pediu ao COI a re...