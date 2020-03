Esporte COI decide manter vagas conquistadas antes do adiamento dos Jogos de Tóquio Federações esportivas de cada país ainda vão ter de definir quais serão os critérios para a distribuição dos postos que ainda estavam em disputa. Decisão significa alívio para os mais de mil competidores, de todas as modalidades. Brasil tem, até o momento, 178 atletas classificados para os Jogos de Tóquio

O Comitê Olímpico Internacional (COI) informou neste sábado, de forma oficial, que os atletas que já haviam conquistado vaga para os Jogos de Tóquio, no Japão, estarão automaticamente classificados para a disputa da nova data do evento, que foi adiado para 2021 em razão da pandemia do novo coronavírus. Depois da confirmação do adiamento da Olimpíada, anunciado n...