Esporte Coelho supera Raposa em clássico mineiro América-MG bate Cruzeiro, por 1 a 0, e deixa adversário fora do G-4

O Cruzeiro foi derrotado pelo América-MG, por 1 a 0, na tarde deste domingo (21), no primeiro clássico do Campeonato Mineiro de 2021. A partida foi marcada também por duas expulsões de jogadores da Raposa.Na Arena Independência, o Coelho levou a melhor sobre o Cruzeiro com um gol anotado pelo volante Joseph, aos 33 minutos do 1º tempo, em lance duvidoso quanto à posição...