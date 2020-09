Esporte Coelho mexe no time, e Corinthians vence o Bahia no Brasileiro O fim do jejum de três jogos sem vitória --com duas derrotas e um empate-- veio com o dedo do interino Dyego Coelho, que promoveu a estreia de Xavier e Roni, dois volantes da base

Depois de uma semana turbulenta marcada por um forte protesto da torcida, o Corinthians estancou a crise com uma vitória por 3 a 2 diante do Bahia na noite desta quarta-feira (16), em jogo antecipado da 11ª rodada do Brasileiro. Os gols do Corinthians na Neo Química Arena foram marcados por Otero, Roni e Gil, enquanto Nino Paraíba e Saldanha descontaram para os vis...