Esporte Cobranças internas marcam treinos do Dragão antes de encarar Criciúma Pedidos do técnico como “alta intensidade” e “ousadia com responsabilidade” foram cobrados

Nos treinos nesta semana, antes da partida com Criciúma, no Estádio Antônio Accioly, nesta sexta-feira (17), às 19h15, o ambiente interno do Atlético tem sido de muitas cobranças. Não se sabe se surtirão efeito nesta sexta, após revés, para o Bragantino (3 a 0). Foi perceptível ver algumas exigências do técnico Wagner Lopes. A bola parada rival é uma delas e, ainda, comun...