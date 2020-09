Esporte Cobrado no ataque, Vila Nova melhora defesa após goleada em Fortaleza Para o zagueiro Adalberto, uma das referências na retaguarda do Vila, a evolução defensiva do time se deu a partir da goleada sofrida em Fortaleza,

O Vila Nova tem sido cobrado, nesta Série C do Brasileiro, pela aproveitamento ofensivo aquém do desejado. Mas, se há um setor em que a equipe vilanovense recebe os elogios é na parte defensiva. O time não sofreu gols nos últimos três jogos e, se não fosse o “jogo atípico” em que foi goleado pelo Ferroviário-CE, por 4 a 0, fora de casa, o aproveitamento da defesa c...