Esporte Cobiçado por Barcelona e PSG, zagueiro De Ligt acerta com a Juventus Segundo a imprensa italiana, o vínculo deve ser de cinco anos. O valor pago pela Juventus pelo jogador, também estimado pelos jornais do país, é de 70 milhões de euros (cerca de R$ 295 milhões)

Jogador mais cobiçado nesta janela de transferências, o zagueiro Matthijs de Ligt foi confirmado como novo reforço da Juventus nesta terça-feira. O jogador de apenas 19 anos foi um dos destaques do Ajax na última temporada europeia, decisivo na conquista do título do Campeonato Holandês e da grande campanha da equipe na Liga dos Campeões, onde o time de Amsterdã alcançou a...