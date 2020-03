Esporte COB fica 'aliviado' com o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio para 2021 Na opinião do presidente do comitê, Paulo Wanderley, a concentração de todos os esforços deve estar com combate à pandemia do novo coronavírus

Paulo Wanderley, presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), afirmou ter ficado "aliviado" com o adiamento de um ano dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, por causa da pandemia do novo coronavírus. "Tenho certeza de que este também é o sentimento de nossos atletas, com quem tínhamos a maior preocupação e cuidado", disse o dirigente, nesta terça-feira, em um vídeo gravado. ...