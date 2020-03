Esporte COB defende o adiamento da Olimpíada de Tóquio para 2021 em razão do coronavírus Olimpíada está prevista para começar em 24 de julho e terminar em 9 de agosto. O COB entende que o evento deve acontecer no mesmo período de 2021

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) comunicou, por meio de nota divulgada na manhã deste sábado, que é a favor do adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio para 2021 em razão da pandemia do novo coronavírus que assola o mundo. No comunicado, o COB diz que sua posição se dá em razão do agravamento da pandemia da covid-19, que já infectou mais de 270 mil pessoas em todo o m...