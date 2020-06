Esporte COB cancela edição 2020 dos Jogos Escolares devido à pandemia Segundo a entidade, a decisão teve apoio unânime das 14 confederações brasileiras que integram o evento

A pandemia do novo coronavírus fez o Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciar, nesta quarta-feira (24), o cancelamento da edição 2020 dos Jogos Escolares da Juventude. Segundo a entidade, a decisão teve apoio unânime das 14 confederações brasileiras que integram o evento. Entre elas, a de Desporto Escolar (CBDE), que publicou nota concordando com o cancelamento competição este a...