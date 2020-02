O Goiás enfrenta o Sol de América (Paraguai) na próxima terça-feira (25) pela Copa Sul-Americana. A partida da equipe esmeraldina afetará não só os torcedores que vão se deslocar ao Estádio Olímpico, no Centro da Capital. Por recomendação da Conmebol, a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivos (CMTC) fará desvio no trajeto de 20 linhas que passam pela Rua 74.

A Conmebol recomenda, por motivos de segurança, que as imediações dos estádios onde são disputados jogos da Copa Sul-Americana tenham cerco de 100 metros, onde somente torcedores com ingressos ou sócios-torcedores que garantiram entradas para a partida podem se aproximar do estádio.

Desta forma, a CMTC amplia esquema especial para o feriado de Carnaval, que já contava com desvios para atender demandas da festa no Mercado da 74 e movimentação na Feira Hippie. O plano operacional estipulou que as linhas que passam pela Rua 74 e Avenida Paranaíba a opção de seguir pela Avenida Goiás, Rua 4, Avenida Paranaíba e Avenida Tocantins.

Sete pontos de embarque e desembarque serão desativados durante a operação: 502 e 503 (Rua 74), 504 e 1246 (Avenida Paranaíba), além dos pontos 505, 1437 e 1803 (Avenida Tocantins). Os pontos alternativos serão na Avenida Goiás e na Avenida Tocantins.

Atendimento para a linha 016 - Terminal Cruzeiro / St. Aeroporto - Eixo T – 8

A linha 016 não dará embarque e nem o desembarque nos pontos de número 1800, 1803 e 1348 e que estão localizados na Avenida Fernandes, Avenida Tocantins e Avenida República do Líbano. Esse atendimento será feito no PED 1349 na Avenida República do Líbano.

Linhas que terão suas rotas alteradas:

1. 003 - T. Maranata / Av. Itália / Rodoviária;

2. 004 - T. Garavelo / Centro - Eixo T – 9;

3. 008 - T. Veiga Jd. / Alvorada / Rodoviária;

4. 016 - T. Cruzeiro / St. Aeroporto - Eixo T – 8;

5. 017 - T. Cruzeiro / Centro / Rodoviária;

6. 018 - T. Araguaia / Centro Gyn - Via BR – 153;

7. 029 - T. Bandeiras / Av. dos Alpes / Rodoviária;

8. 035 - T. Garavelo / Rodoviária - Eixo T – 63;

9. 169 - Morada Nova / Centro / Rodoviária;

10. 187 - T. Pq. Oeste / Rodoviária - Via Detran;

11. 193 - PC Trindade / Rodoviária / Via Flamboyant;

12. 225 - Vale dos Sonhos / Res. Guanabara / Rodoviária / Centro;

13. 257 - Aruanã II / St. Universitário / Centro;

14. 261 - Aruanã / Água Branca / Centro;

15. 262 - Jd. Guanabara / Jaó / Centro;

16. 268 - Campus / Centro - Via Criméia Leste;

17. 270 - Campus / Rodoviária / Centro;

18. 277 - T. Cruzeiro / Pq. Amazônia / Rodoviária;

19. 280 - Vl. dos Sonhos / Guanabara / Centro;

20. 405 - Aruanã / T. Bíblia / Centro.