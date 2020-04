O futuro do futebol brasileiro seguirá debatido, mas fora dos gramados. Em uma nova reunião por videoconferência, clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro, a Comissão Nacional de Clubes e a CBF voltam a debater, nesta terça-feira (14), assuntos relacionados ao retorno do esporte no País, paralisado desde meados de março. Assim como no encontro virtual da semana passada, algumas pautas serão prioridades na discussão.

Os temas que serão debatidos são sobre a previsão de retorno de treinos e dos jogos, início das conversas sobre o formato de disputa da Série A (clubes querem jogar as 38 rodadas), cartilha da CBF com orientações de atividades de treinamentos e, talvez o principal, por causa de problemas financeiros das equipes, a venda dos direitos internacionais do Campeonato Brasileiro e mudanças na tabela de distribuição de valores, por performance, no Brasileirão.

A reunião contará com representantes dos 20 clubes da Série A, entre eles Goiás e Atlético-GO, dez dirigentes dos times da Série B e o secretário geral da CBF, Walter Feldman.

“Dificilmente vamos ter avanço no ponto sobre o retorno do futebol nesta terça-feira e sem chance de ter a conclusão da venda dos direitos internacionais. São situações que vão começar a serem encorpadas e seguirão sendo debatidas conforme mudanças nas orientações anunciadas pelas organizações de saúde”, comentou o presidente esmeraldino, Marcelo Almeida, que acredita que apenas uma solução rápida no controle da Covid-19 pode agilizar o retorno do esporte no Brasil.