Esporte Clubes tradicionais dão início às oitavas de final da Copa do Brasil Santos, Atlético/MG, Fluminense, Cruzeiro, Corinthians e Flamengo entram em campo, nesta quarta-feira (15)

Derrotado nos últimos dois compromissos que fez como visitante, na Copa do Brasil, o Santos entrará em campo, nesta quarta-feira, às 19h15, para enfrentar o Atlético Mineiro pelo duelo de ida das oitavas de final, no Independência, em Belo Horizonte. E o time busca aproveitar a instabilidade do rival pra tentar largar em vantagem nesse mata-mata. Embora tenha avançad...