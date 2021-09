Esporte Clubes tentam outra vez derrubar permissão do STJD para público do Flamengo Solicitação dos clubes (com exceção de Atlético-MG e Cuiabá) é por um efeito suspensivo ou revogação da liminar

O bloco de 17 clubes que tenta derrubar a liminar que permite público nos jogos do Flamengo como mandante entrou nesta quarta-feira (15) com mais um recurso no STJD pedindo a derrubada da decisão. O documento ao qual a reportagem do UOL teve acesso é direcionado ao relator designado para cuidar do caso no Pleno, o auditor Felipe Bevilacqua. A solicitação dos clubes...