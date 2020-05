Esporte Clubes tentam manter adeptos, mas lidam com falta de pagamento de sócio-torcedor Baseados em ingresso como principal vantagem, programas perdem receita após paralisação do futebol. Goiás perdeu pouco, apenas 300 deixaram de pagar. Porcentual de inadimplentes do plano do Vila Nova aumentou e passa de 50%

Com a queda brusca de receitas devido à paralisação do futebol brasileiro, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, os clubes buscam saídas para evitar novas perdas. Por isso, Goiás e Vila Nova tentam manter seus sócio-torcedores ativos e adimplentes, mesmo sem as partidas de futebol. A missão não é tarefa simples e os clubes têm perdido inscritos nos respectivos...