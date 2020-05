Esporte Clubes temem não ter elenco em forma para as partidas do Campeonato Inglês Na próxima quinta-feira, os clubes vão discutir, em outra reunião, o que poderá ser feito se as equipes não tiverem 15 jogadores em forma em seu plantel ou se a temporada ainda tiver de ser reduzida

Os clubes que disputam o Campeonato Inglês precisarão ter ao menos 15 jogadores em forma em seu elenco para jogar as partidas restantes do campeonato, assim que a temporada recomeçar. O torneio, interrompido desde março, voltará no dia 17 de junho. Os primeiros jogos serão entre Aston Villa x Sheffield United e Manchester City x Arsenal. Karren Brady, vice-presid...