Esporte Clubes podem ser multados em casos de desrespeito ao protocolo da volta do público Segundo a Vigilância Sanitário, valor inicial é de R$ 4.906,00 e pode aumentar conforme avaliação do órgão

Após os jogos-testes e com o aumento na capacidade de ocupação dos estádios de futebol em meio à pandemia da Covid-19, os clubes goianos poderão ser multados em casos de desrespeitos ao protocolo do retorno dos torcedores aos estádios. Goiás e Vila Nova já passaram da fase de testes e podem colocar torcedores em 30% das capacidades dos estádios que mandarem jogos, de acordo com a Vigilância Sanitária. Com iss...