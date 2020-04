Os clubes de futebol vão trabalhar, no mês de abril, para finalizar seus balanços financeiros. Como são referentes ao ano de 2019, as contas ainda não vão incluir o impacto da paralisação da temporada em função do novo coronavírus. O dia 30 é a data final para a divulgação das contas para as agremiações brasileiras. Em Goiás, o trio que disputa as séries A e C do Brasileiro prometem cumprir o prazo.

No Goiás, um dos poucos departamentos que seguem trabalhando no clube, que liberou grande parte dos funcionários por meio de férias coletivas, é o contábil. De acordo com o presidente esmeraldino, Marcelo Almeida, não houve nenhum tipo de mudança em relação à divulgação das contas do clube.

O dirigente, no entanto, admite que, se o prazo for prorrogado, o Goiás poderá adiar a publicação do documento. A empresa Floresta Auditores é responsável pela análise do balanço financeiro do clube. “Podemos fazer da mesma forma que ocorreu em relação ao imposto de renda, que foi prorrogado (para 30 de junho). Tudo mudou com a paralisação, mas estamos trabalhando para seguir o cronograma. Por isso nossa contabilidade não foi liberada”, explicou Marcelo Almeida. O Goiás teve superávit de R$ 9,328 milhões no ano de 2018, como aponta balanço divulgado no fim de abril de 2019.

O Atlético-GO também está trabalhando para publicar, neste mês, o demonstrativo financeiro (balanço contábil), conforme exigência legal. O clube trabalha com estrutura mínima de funcionários - a maioria foi liberada, para férias coletivas, assim como elenco e comissão técnica -, mas, segundo o presidente do Atlético, Adson Batista, a contadora do clube, Glauciene Cristina da Silva, prepara a documentação para ser entregue à Federação Goiana de Futebol (FGF) e, depois, se tornar de conhecimento público. No ano passado, o balanço foi auditado por uma consultoria independente e enviado à FGF no dia 24 de abril.

Os números relativos ao exercício de 2019 não foram citados por Adson Batista, mas serão referentes a uma temporada de investimentos e de vitórias do clube que, nos primeiros quatro meses, fez boa campanha na Copa do Brasil (eliminado na 3ª fase, pelo Santos) e conquistou o título do Goianão (após cinco anos). Na sequência, houve a obtenção da principal meta traçada pelos dirigentes atleticanos - o acesso à elite nacional do Brasileiro -, o que elevou as despesas do clube. O Dragão já conseguiu reduzir boa parte da dívida tributária (fiscal), hoje em torno de R$ 13 milhões, conforme os dirigentes têm comentado, mas ainda se defronta com os custos de parte da dívida trabalhista, gerada por ações antigas movidas contra o clube. Em 2018, o rubro-negro teve superávit de R$ 6,306 milhões.

O Vila Nova deu férias coletivas para parte dos funcionários do clube, mas o departamento contábil não será o responsável pela divulgação do balanço financeiro de 2019 do clube, que será feito por auditoria externa. O presidente Hugo Jorge Bravo alertou, assim que assumiu o cargo, em dezembro do ano passado, para chance de o déficit no levantamento deste ano ser um dos maiores da história do Tigre, que, nos últimos dez anos, só não teve resultado negativo em 2012. No último balanço, de 2018, o déficit informado foi de R$ 4,876 milhões.

O dirigente não sabe dizer se o prazo será cumprido ou não. “Ainda não podemos precisar, pois depende de um trabalho terceirizado”, justificou.

As contas apresentadas neste ano terão informações sobre as premiações recebidas pelo time na Copa do Brasil do ano passado. O Vila Nova foi até a 4ª fase da competição, eliminado pelo Juventude, nos pênaltis. Na época, o ex-presidente Ecival Martins admitiu que usaria parte do dinheiro para quitar dívidas trabalhistas. Apesar do dinheiro que rendeu a competição nacional, o Tigre teve problemas com trocas de treinador, dispensas de jogadores e atrasos de salários no fim do ano em que acabou rebaixado para a Série C.

A Federação Goiana de Futebol está fechada, pois os funcionários estão de férias coletivas de 15 dias. A princípio, a data de retorno das atividades na entidade está prevista para o dia 16 de abril. A FGF publica em seu site os demonstrativos financeiros dos clubes filiados a ela. No último exercício, a FGF publicou dados de Goiânia, Aparecidense, Rio Verde, Vila Nova, Goiás, Atlético-GO, Grêmio Anápolis, Anápolis e o da própria FGF.