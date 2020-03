Esporte Clubes paulistas preparam ações para reembolsar torcedores durante a pandemia São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos preparam plano de ações para resolver o possível prejuízo. Diretorias vão implementar pacote de soluções para abater o dinheiro gasto com ingressos antecipados e mensalidades dos programas de sócio-torcedor

Os quatro principais times do futebol paulista têm preparado um plano de ações para resolver o possível prejuízo causado pela pandemia do novo coronavírus aos torcedores. As diretorias vão implementar um pacote de soluções para abater o dinheiro gasto com ingressos antecipados e mensalidades dos programas de sócio-torcedor para o período em que o calendário de competições e...