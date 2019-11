Esporte Clubes italianos lançam carta pedindo fim do racismo: 'Não podemos ficar calados' Documento é assinado pelos 20 clubes da Série A do Campeonato Italiano

Os 20 clubes da Série A do Campeonato Italiano divulgaram nesta sexta-feira uma carta aberta na qual pedem o fim do racismo que tem aparecido em jogos de futebol do país. O atacante italiano Mario Balotelli, do Brescia, foi o caso mais recente, mas o centroavante belga Romelu Lukaku (Inter de Milão) e o zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly (Napoli) também já viveram e...