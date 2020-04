Esporte Clubes goianos recusam proposta do sindicato e vão negociar com jogadores Goiás e Vila Nova informaram que negociação sobre redução de salários dos atletas será feita diretamente com jogadores. Atlético-GO ainda vai definir posição

Os departamentos jurídicos do trio Atlético-GO, Goiás e Vila Nova, recusaram a nova proposta apresentada pelo Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de Goiás (Sinapego), que propôs redução de 20% do salário de jogadores das equipes, durante a paralisação do futebol por causa da pandemia do coronavírus. A posição dos clubes foi apresentada durante reunião por videoconferência, nesta sexta-feira (3), com a advogada ...