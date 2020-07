Esporte Clubes goianos lamentam a morte de Rodrigo Rodrigues, apresentador do SporTV

Nesta terça-feira (28), clubes goianos publicaram mensagens sobre a morte de Rodrigo Rodrigues (RR), apresentador do ‘Troca de Passes’, programa do SporTV. O jornalista, de 45 anos, estava internado vítima de complicações causadas pela Covid-19. Goiás, Vila Nova e Atlético-GO publicaram em seus perfis oficiais e torcedores lamentaram a perda no jornalismo esport...