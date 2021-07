Esporte Clubes goianos dizem que vão esperar orientação da CBF para volta do público Equipes querem adiantar conversas com a prefeitura de Goiânia para, quando liberação ocorrer, já estejam preparadas para receber as torcidas no restante da temporada 2021

Os clubes goianienses querem adiantar conversas com a prefeitura de Goiânia, para quando o retorno do público for autorizado as agremiações já estejam preparadas para receber torcedores nas praças esportivas depois de mais de um ano de jogos com estádios vazios. A possibilidade de retorno das torcidas aos estádios foi levantada na quarta-feira (14), após o prefeito Rog...