Dos três participantes goianos na Série D 2020, o Crac considera a possibilidade de não participar da competição nesta temporada. O Leão do Sul ainda não definiu se vai jogar a 4ª Divisão do Campeonato Brasileiro por causa das incertezas que envolvem o futebol brasileiro e seu calendário, devido a pandemia do novo coronavírus. Segundo a diretoria do clube, tema já é discutido no clube.

“Não temos nada definido ainda, vamos sentar com o prefeito Adib Elias (Podemos) para ver qual será a posição final. Ainda não nos reunimos, mas a priori podemos não participar. Estamos no aguardo de uma posição da CBF, talvez até cancelem e não vamos ter esse desgaste. Não posso falar que vou jogar hoje, se amanhã o paronamo da doença piorar. Consideramos a possibilidade de desistir”, disse o presidente do Crac, Roberto Silva.

A reunião com o prefeito de Catalão é por causa do investimento público, que é repassado ao Crac. O clube recebe valores do município para montagem e custos do elenco. O mesmo vale para o Goianésia, que por sua vez, diz que não pensa em desistir da Série D.

“O que pode mudar é nossa força de investimento. Como não há previsão, não sei o quanto vamos receber (de valores financeiros). Dentro da nossa realidade orçamentária, que será definida depois da divulgação da data de quando o campeonato vai começar e quais patrocinadores seguirão conosco, vamos montar uma equipe”, explicou o presidente do Azulão do Vale, Marco Antônio Maia.

Quem também garante participação na Série D 2020, quando seu início for confirmado, é o Goiânia. Segundo o presidente Alexandre Godoi a possibilidade de não disputar o campeonato não será cogitada no Galo.

“Na verdade nós estamos ansiosos para o início da competição. Queremos voltar aos treinos, falo todos os dias com pessoas da CBF e a Federação (Goiana de Futebol) para procurar novidades. Seguimos firmes no plano de disputar a Série D e só não vamos jogar se não tiver campeonato. Até sem torcida queremos participar, como imagino que será no início”, opinou o dirigente alvinegro.

Nesta quarta-feira (22), o São Caetano anunciou desistência da Série D, por causa da pandemia do novo coronavírus. O Azulão integra o Grupo 8 da competição e a CBF ainda não se posicionou sobre com qual clube ficará a vaga da equipe paulista.