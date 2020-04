Com o retorno das atividades previsto para o início de maio, Atlético-GO, Goiás e Vila Nova não temem resistência de jogadores por medo de infecção pelo novo coronavírus. Os clubes confiam nos protocolos que estão sendo desenvolvidos para os treinos e esperam que isso possa causar sensação de segurança para o elenco.

No Atlético, o clube se informa sobre o que será necessário, em termos de segurança e saúde, para o retorno dos atletas às atividades no clube. A expectativa é de que a partir do dia 1º de maio - o clube trabalha com essa data, mas ela não está certa - isso possa ocorrer, mas a diretoria já se cerca de informações sobre protocolos médicos. Ansiedade é a definição do estado de espírito dos jogadores, após mais de um mês sem as atividades no clube - só em casa, com planilhas que foram repassadas pela preparação física.

“Eles (atletas) já estão ansiosos, querem voltar o mais rápido possível (aos treinos)”, disse o presidente do Atlético, Adson Batista. “Eles (atletas) querem voltar logo para fazer aquilo que gostam e têm como profissão”, repete o supervisor do Atlético, Júnior Morosa, que sempre mantém contatos com os jogadores por meio do grupo de WhatsApp. Segundo eles, até agora ninguém manifestou qualquer sinal de preocupação com riscos no retorno.

O elenco tem cerca de 30 atletas. Uma ideia é, nos treinos físicos, dividir ao meio os três campos - ficariam seis espaços, usados por cinco jogadores. Na academia, haveria uma divisão por grupos. O clube aguarda a publicação da cartilha que será produzida pela Comissão de Médicos da CBF quanto aos protocolos que serão necessários para o retorno seguro.

No clube, o elenco está sem atividades desde o dia 18 de março, após paralisação do futebol brasileiro. O Dragão decidiu pagar a licença remunerada até o dia 31 de março, enquanto o mês de abril será computado como férias coletivas - trabalha com a previsão de que o calendário de competições, assim que for retomado, terá jogos em dezembro, normalmente período sem partidas no futebol.

As atividades no Vila Nova seguem suspensas. O time estendeu as férias dos jogadores por mais 10 dias, medida que será cumprida até 30 de abril. A reapresentação está marcada para 4 de maio. Apesar disso, o diretor de futebol, Wagner Bueno, admite que a data poderá ser revista com base nas recomendações do Estado e do Ministério da Saúde.

A conversa do dirigente é frequente com os jogadores. O Vila Nova estuda o melhor cenário para retomar as atividades. A prioridade do clube, no momento, é preservar a saúde dos atletas e funcionários envolvidos nas atividades diárias do time. “Estamos conversando no dia a dia, todos estão doidos para voltar logo a treinar, mas, claro, com toda segurança possível”, afirmou Wagner Bueno.

Enquanto as atividades estão suspensas, os atletas seguem monitorados pelo preparador físico Leonardo Bassotto e pelo fisiologista Renan Augusto. As planilhas de treinos são passadas para que os jogadores possam cumpri-las.

A reportagem do POPULAR conversou com diversos jogadores do Tigre desde a paralisação do futebol. A vontade expressada é de volta à normalidade com segurança. Para isso, os atletas confiam nas decisões do clube, que são baseadas nas orientações do Ministério da Saúde. Segundo Wagner Bueno, os jogadores têm essa confiança no Vila Nova. “Acredito que (quando falarmos para voltar) todos voltem. Até o momento nenhum atleta falou em sair ou não voltar”, disse o dirigente.

Jogadores no Goiás, por sua vez, só vão retornar atividades com os próprios consentimentos. “Já conversamos com os líderes do elenco. Vamos seguir a orientação que recebemos da CBF de colher assinaturas dos atletas em termos, uma espécie de acordo que ainda será providenciado. Ninguém vai voltar (a treinar) sem conhecer nossos protocolos de segurança”, explicou o advogado do Goiás, Dyogo Crosara.

A conversa com líderes (Rafael Vaz, Tadeu, Rafael Moura, Fábio Sanches e Marcelo Rangel) do elenco esmeraldino foi realizada por meio de videoconferência na semana passada, durante a finalização da negociação para redução de salários. “Estudamos alguns protocolos, em especial do futebol alemão. Pretendemos realizar testes (contra o coronavírus) a cada dez dias com jogadores, nesta semana já serão comprados. Já apresentamos os protocolos e orientações de seguranças que vamos tomar. Nenhum atleta se mostrou contrário ao retorno dos treinos, pelo contrário. Todos estão focados em voltar, o corpo do jogador é a profissão. Evoluir fisicamente é uma parte do processo do sustento de todo atleta, por isso estamos conversando para retornar com toda segurança possível, mas deixando isso bem claro para cada jogador”, salientou Dyogo Crosara.