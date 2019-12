Esporte Clubes goianos conhecem tabela da Copinha 2020 Atlético, Goiás, Trindade e Vila Nova são os representantes do futebol goiano na maior competição de base do Brasil

A Federação Paulista de Futebol (FPP) divulgou nesta terça-feira (3) a tabela da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020, tradicionalmente conhecida como Copinha. O início da competição será no dia 2 de janeiro e término no dia 25, aniversário de São Paulo, com final no Pacaembu. Quatro equipes goianas participarão do torneio: Atlético, Goiás, Trindade e Vila Nova. ...