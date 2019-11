Esporte Clubes goianos conhecem grupos e sedes da Copinha Os quatro representantes do Estado são Goiás, Trindade, Vila Nova e Atlético

O quatro representantes de Goiás na Copa São Paulo de Futebol Júnior - campeão e vice do Campeonato Goiano Sub-20, além de dois convidados - conheceram seus adversários e as sedes em que jogarão na 1ª fase nesta quinta-feira (28). A competição sub-20 começa no dia A competição começa no dia 2 de janeiro de 2020 e a final será no Pacaembu, em 25 de janeiro...