Esporte Clubes goianos avaliam impacto do calendário da base sem a Copinha A Federação Paulista de Futebol decidiu não realizar a edição do próximo ano do maior torneio de base do País, mas promete incluir atletas nascidos em 2001 na próxima edição que realizar

A suspensão da edição de 2021 da Copa São Paulo de Futebol Júnior vai impactar o calendário, a formação e a vitrine dos jogadores e dos clubes goianos que costumam estar na disputa da competição. Por causa da pandemia do coronavírus, a Federação Paulista de Futebol decidiu não realizar a edição do próximo ano - normalmente, o torneio é realizado em janeiro, começa no iníci...