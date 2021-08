Esporte Clubes goianos aprovam volta das torcidas nos estádios Atlético, Goiás e Vila Nova terão jogos em setembro como testes para o retorno das torcidas

Dos clubes goianos na disputa do Campeonato Brasileiro, o Goiás disse que já começou a se movimentar para ter um jogo com torcida em setembro e a dupla Atlético e Vila Nova prefere aguardar novidades da prefeitura de Goiânia. O trio não tem jogos com torcida desde março do ano passado e se prepara para a volta dos torcedores a partir do próximo mês.O presidente do Goiá...