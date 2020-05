Esporte Clubes goianos aguardam regras para definir retorno aos treinos Prefeitura vai liberar treinos a partir de segunda-feira, 1º de junho, e divulgará normas exigidas

A prefeitura de Goiânia vai publicar, nesta quinta-feira (28), nota técnica para liberar os treinos nos centros de treinamentos dos clubes de futebol. Com isso, as equipes estarão autorizadas a voltar às atividades a partir do dia 1º de junho.A decisão foi tomada após reunião nesta quarta-feira (27) com o Comitê de Crise da prefeitura de Goiânia, que tinha várias pauta...