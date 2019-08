Esporte Clubes goianos aderem à campanha contra homofobia Por meio de postagens nas redes sociais, Goiás e Vila Nova publicaram um texto, na qual alertam sobre o combate à homofobia

No início da noite desta sexta-feira (30), Goiás e Vila Nova publicaram em suas redes sociais um texto, com uma arte, referente a campanha #DiganãoàHomofobia. Vários clubes do futebol brasileiro também se mobilizaram. A mensagem é que homofobia é crime e inaceitável no dia-a-dia, não somente nos estádios. “Os clubes do futebol Brasileiro se unem pelo combate à h...