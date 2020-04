Esporte Clubes escolhem empresas que exibirão Brasileirão fora do País até 2023 Os debates sobre a negociação dos direitos de exibição do Brasileirão se iniciaram há dez meses. E a CBF, organizadora do torneio, abriu mão de ter uma participação financeira

A CBF e a Comissão Nacional de Clubes (CNC) anunciaram nesta sexta-feira (17) terem concluído a primeira etapa do processo de venda dos direitos internacionais de transmissão das séries A e B do Campeonato Brasileiro até 2023. A decisão de escolha das empresas que exibirão os torneios fora do País foi tomada durante reunião realizada por videoconferência e que contou c...