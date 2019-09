Esporte Clubes e jogadoras iniciam Goianão feminino com a esperança de futuro melhor

Sem o glamour e o dinheiro do masculino, o Campeonato Goiano Feminino começa neste domingo (22). A 30ª edição do torneio conta com quatro clubes participantes, de três cidades diferentes: Anhanguera, de Anápolis, Independente, de Rio Verde, e a dupla Aliança e Goiás/Universo, da capital. O comando técnico, em todos os times, está nas mãos de homens: Carlos Mineiro, Emerso...