Governo de Goiás e os clubes de futebol do Estado vão discutir, na próxima semana, a volta aos treinos durante a pandemia do novo coronavírus. Nos três principais representantes goianos no Campeonato Brasileiro, há a intenção de retomada das atividades, paralisadas desde meados de março. O governador Ronaldo Caiado se mostrou, até agora, contra a volta, mas pretende ouvir todos os envolvidos, entre dirigentes e atletas, para tomar uma decisão sobre permitir ou não o retorno.

O governo tem em mãos protocolos para retomada de treinos dos clubes goianos. O governador também tem um enviado pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que é amigo pessoal de Ronaldo Caiado. O clube rubro-negro já fez algumas baterias de testes e revelou que teve casos positivos de jogadores para o novo coronavírus. A equipe carioca fez atividades no Rio, mesmo sem a liberação da prefeitura, e o presidente do clube chegou a se reunir em Brasília para tratar da possibilidade de treinar na capital federal.

Nos documentos enviados pelos clubes goianos, há informações sobre como os times pretendem testar seus grupos de trabalho, para traçar um perfil epidemiológico deles, e também uma série de orientações sobre treinos e convivência nas dependências dos centros de treinamento. Os principais pontos são a não utilização de espaços como vestiários, academias, lavanderia e refeitórios, controle de temperatura e eventuais sintomas diariamente, treinos individualizados em horários escalonados, não compartilhar equipamentos de treino e afastamento em caso de testes positivos.

O governador quer dar a oportunidade para todos os envolvidos com o retorno dos treinos nos clubes sejam ouvidos. Ronaldo Caiado pretende, inclusive, ouvir torcedores. A retomada aos jogos seria um passo mais à frente, mas a tendência é de que ocorra sem público dentro e com controle de circulação de pessoas em volta dos estádios.

Nesta quarta-feira (20), após uma reunião, integrantes do Centro de Operações Emergenciais (COE) de enfrentamento ao coronavírus se posicionaram contra a retomada de atividades dos clubes, pois entendem que eles estão em situação análoga à das academias. Segundo o que foi exposto, seria preciso que os índices de isolamento social aumentassem, mas houve a disposição de que estudos mais aprofundados sobre como e quando liberar cada atividade sejam feitos.

Os clubes querem voltar às atividades e buscam a liberação das autoridades de saúde. O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, é defensor da retomada dos treinos há semanas e acredita que isso já deveria ter ocorrido. O Vila Nova está alinhado ao Dragão e, por meio de seu vice-presidente, Vinícius Cirqueira (Pros), que é deputado estadual, pediu ao governador que avaliasse os protocolos de volta aos treinos. Presidente do Goiás e médico, Marcelo Almeida tem a posição de querer voltar aos treinos, mas sugere que tudo seja feito com total responsabilidade e com unanimidade das autoridades.

“Espero semana que vem fazer uma reunião com vocês. Recebi os protocolos, quero fazer uma reunião com os presidentes dos clubes para achar uma forma de dar continuidade a esse projeto”, afirmou o governador em parte de videoconferência com parlamentares que foi divulgada por Vinícius Cirqueira.

Os últimos treinos de Vila Nova e Goiás ocorreram no dia 17 de março. No dia seguinte, o Atlético-GO trabalhou pela última vez, já com o Campeonato Goiano suspenso.