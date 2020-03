Esporte Clubes e federação de Goiás estão atentos ao novo coronavírus, mas sem pânico Estado ainda não teve caso confirmado de Covid-19. FGF descarta portões fechados em jogos e diz acompanhar autoridades e evolução da disseminação do novo coronavírus

Com a rapidez com que os casos suspeitos e confirmados aumentam no Brasil, o futebol goiano está alerta aos desdobramentos da propagação do novo coronavírus (Covid-19), mas não entra em pânico. Enquanto a Federação Goiana de Futebol (FGF) acompanha e se atenta às orientações das autoridades sanitárias e de saúde, os clubes adotam a tática de instruir seus funcionários, i...