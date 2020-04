Esporte Clubes e CBF avaliam volta de competições em 17 de maio, mas cada Estado vai decidir Com avanço na possibilidade de retomada das competições sem públicos, equipes goianas aguardam posição da FGF para confirmar volta do Goianão. Entidade diz que não é possível

Em reunião, nesta terça-feira (28), por videoconferência com presidentes das federações de futebol e posteriormente com dirigentes dos clubes das Série A do Brasileiro, a CBF sinaliza, com apoio das equipes, que treinos presenciais podem voltar no início de maio e estuda retomada de jogos das competições estaduais a partir do dia 17 do próximo mês. Dos times goiano...