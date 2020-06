Esporte Clubes do Rio de Janeiro se reúnem sábado (6) para discutirem o Estadual Campeonato está suspenso desde o dia 16 de março, devido á pandemia do novo coronavírus

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) convocou, nesta quarta-feira (3), os clubes que disputam o Campeonato Estadual, além de um representante da categoria de atletas, para participarem neste sábado (6), de reunião do Conselho Arbitral. Entre os assuntos em pauta está a volta da disputa do Campeonato Estadual, suspenso desde o dia 16 de março, d...