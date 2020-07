Esporte Clubes do interior divergem sobre continuar Goianão em 2021 Principal surpresa da edição deste ano, Jaraguá acredita que não será fácil montar equipe para duas competições estaduais seguidas. Equipes prevêem dificuldades com arrecadação

Equipes do interior possuem opiniões divergentes em relação a conclusão do Goianão 2020 no início do próximo ano. A possibilidade foi divulgada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol, André Pitta. Na capital, Goiás não faz objeção, Goiânia diz que será difícil, Atlético-GO discorda e o Vila Nova pede que a competição seja finalizada no campo, mas com revisão de datas. Principal novidade do Goianão 2020, o Jaraguá vê como inviável a retomada do campeonato em janeiro. “Por vários motivos, um deles é que ficaria muit...