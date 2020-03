Crac, Goianésia e Iporá se posicionaram sobre a suspensão indeterminada do Campeonato Goiano, nesta terça-feira (17). Os clubes do interior aguardam a reunião desta quarta-feira (18) para definir o andamento ou suspensão definitiva da competição.

O Crac esperava voltar a jogar em Catalão, no Estádio Genervino da Fonseca, nesta quinta-feira (19), às 15h30, já que a praça esportiva da cidade estava castigada pelas fortes chuvas que caíram no Sudeste Goiano, nos meses de janeiro e fevereiro. Seria jogo com portões fechados. Com a paralisação do Goianão, definida na tarde desta terça-feira (17), pela Federação Goiana de Futebol (FGF), o Leão do Sul ficará na condição de ouvinte, assim como o Atlético, na reunião que a FGF e o clubes que será realizada nesta quarta-feira (18), em Goiânia.

"Não definimos nada. Vamos esperar, ouvir, para definir nosso futuro. O Crac não definiu nada, ainda, e não posso falar nada", disse, secamente, o presidente do clube, Roberto Silva.

Segundo o dirigente, a única definição tomada pelo clube foi dar folga ao elenco, que se concentraria a partir desta quarta (18) para o jogo com o Vila Nova. À espera do que será definido na reunião da FGF, o clube se pronunciou. "Tivemos treinos hoje (terça-feira, 17). Agora, temos de esperar para decidir o que fazer. Vou ouvir e acatar", frisou Roberto Silva. Além do Goianão, o clube tem no calendário a Série D do Brasileiro, prevista para maio.

Outro time que disputará a Série D é o Goianésia, quarto colocado geral na tabela do Goianão. O clube enxerga a possibilidade de conquistar vaga na Copa do Brasil e desaprovou a suspensão do campeonato. “É ruim, estamos brigando lá em cima (na tabela). Se o campeonato for encerrado não será conveniente para nós”, disse o diretor de futebol Fabrício Leopoldo, que diz se preocupar com definições de vagas na competição.

O dirigente do Goianésia admite que conversará com outros clubes para procurar melhor forma de definir as pendências que deixam a suspensão do Goianão. Sem esboçar um projeto, o clube aguarda proposta a serem oferecidas pela FGF.

Segundo o diretor de futebol, o time tem 30 atletas com contratos que vão até o fim do Goianão. Apesar de ter a Série D para disputar neste ano, os jogadores para a competição nacional seriam definidos ao fim do Estadual com possíveis prorrogações.

Por outro lado, a suspensão do Campeonato Goiano foi vista com bons olhos pelo Iporá. O diretor de futebol Guilherme Gomes tomou as medidas cabíveis assim que recebeu a informação da paralisação. “Informamos atletas e comissão técnica da medida. Amanhã, vamos na reunião com a FGF. Posteriormente, os informaremos sobre as orientações. Por enquanto, não há o que se falar de rescisão de contratos.

De olho nas recomendações de recolhimento por conta do novo coronavírus, o dirigente do Iporá orientou os atletas a ficarem em casa até segunda ordem. Nesta quarta-feira (18), os representantes do clube se reunirão com a FGF. “Vemos essa medida como precaução. Todos os setores estão parando, por que não ser precavido também no futebol? Temos atletas e funcionários de toda parte do País. Não sabemos que vem pela frente”, analisou o diretor de futebol do Iporá.