Esporte Clubes deixarão de faturar milhões com jogos sem torcida no Paulista Campeão dos três últimos torneios, o Corinthians foi quem mais faturou nos jogos de mata-mata. Com a venda de 326.675 ingressos, arrecadou R$ 17,3 milhões

O retorno do Campeonato Paulista, a partir da próxima quarta (22), não será suficiente para que os grandes clubes do estado tenham alívio na crise financeira que vivem, agravada pelos quatro meses de paralisação do futebol. Faltam duas rodadas da fase de grupos, antes do início das quartas de final. A decisão está marcada para 8 de agosto. Com a proibição de púb...