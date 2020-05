Esporte Clubes decidem pelo cancelamento da temporada 2019/2020 do NBB Clubes decidiram de forma unânime pelo encerramento do torneio, sem apontar um campeão, por causa da pandemia do novo coronavírus

A temporada 2019/2020 do Novo Basquete Brasil (NBB) está encerrada. Em assembleia geral realizada via videoconferência nesta segunda-feira, os clubes decidiram de forma unânime pelo cancelamento do torneio, sem apontar um campeão, por causa da pandemia do novo coronavírus. Mesmo contando com um projeto que poderia viabilizar o retorno da competição nos próximos me...