Esporte Clubes da Série B decidem dar férias e reduzir salários dos jogadores em 25% Equipes tomaram essa decisão após as seguidas negociações entre o Conselho Nacional de Clubes e a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol terminarem sem acordo

Os 20 clubes do Campeonato Brasileiro da Série B anunciaram em conjunto nesta quinta-feira (26) as medidas para diminuição dos gastos durante a paralisação do calendário do futebol pela pandemia do novo coronavírus. Os dirigentes das equipes decidiram dar férias coletivas de 20 dias aos elencos a partir de 1.º de abril e reduzir os salários dos atletas em 25% após esse p...