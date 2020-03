Esporte Clubes da Alemanha estendem suspensão do futebol no país até o dia 30 de abril A Alemanha é um dos países no mundo com o maior número de contágios do novo coronavírus. Até esta segunda-feira (30) eram pouco menos de 62 mil casos de pessoas infectadas e 583 mortes

A decisão já era esperada por conta do atual quadro de pandemia com o novo coronavírus, mas uma reunião nesta terça-feira (31) entre a Liga Alemã de Futebol (DFL, na sigla em alemão) e os 36 clubes que jogam a primeira e segunda divisões do Campeonato Alemão definiu a extensão da suspensão das competições no país até, pelo menos, 30 de abril. O prazo inicial, dado no ú...