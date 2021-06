Esporte Clubes comunicam à CBF criação de liga para organizar o Campeonato Brasileiro A liga ainda não tem formato definido, e isso começará a ser discutido entre os clubes a partir de agora

A ideia inicial é que essa liga absorva a organização do Campeonato Brasileiro. Dezenove dos 20 clubes da primeira divisão assinam o documento. As equipes da Série B foram convidadas a fazer parte do novo Nacional. Confirmada pela reportagem, a intenção de criar a liga e de ganhar mais poder de decisão no futebol brasileiro foi revelada pelo site GE.com. Na carta, os c...