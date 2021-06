Esporte Clubes ajudam a arrecadar mais de 200 toneladas de alimentos A iniciativa ressalta a importância do engajamento dos clubes de futebol nessa campanha e a possibilidade dos mesmos caminharem juntos em um ato sem rivalidades

No próximo sábado dia 26 de junho, a Central Única das Favelas em Goiás - Cufa GO vai distribuir mais de 200 toneladas de alimentos, eu um único dia, resultado da ação humanitária nacional denominada “Mães da Favela Futebol Clube”, realizada nas principais cidades do Brasil nos últimos 15 dias, com apoio dos três principais clubes de futebol de Goiânia: Atlético-GO, Go...